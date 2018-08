Festa de' Borg, la dolcezza del miele e una marea di bici: ecco tutti gli eventi del week-end

Eventi

| 12:24 - 31 Agosto 2018

Chi l’ha detto che l’estate sta finendo? A Rimini e provincia la bella stagione continua e pullula di eventi e appuntamenti per tutti i gusti: dallo sport all’enogastronomia, dalla musica alla cultura, non c’è tempo per annoiarsi nemmeno a settembre. Se non avete ancora nulla in programma per questo week-end, ecco qualche dritta.





ENOGASTRONOMIA E FESTE





Il Borgo San Giuliano si apre alla città nell’atteso appuntamento biennale. Allestimenti e spettacoli per le viuzze dell’antico borgo, stand gastronomici e grandi spettacoli nella nuova piazza sull’acqua prospiciente il ponte di Tiberio. La XXI edizione della Festa de Borg, sarà dedicata quest’anno alla Meraviglia, sentimento di stupore e sorpresa, aspetto importante per la natura umana essendo legata alla curiosità e alla spinta all’esplorazione. QUI il programma completo.





Venerdì 31 agosto è in programma un nuovo appuntamento con gli eventi di “Estate viva Santarcangelo”: dalle ore 19,30 le vie del centro si trasformeranno in una grande tavolata per la “Ligaza di fine estate” animata anche da musica e performance di Giusy Zenere "Cabaret", Big Band Giulio Faini, Monia Angeli e Jack Zaghini. QUI tutte le info.





Sabato e domenica a Poggio Torriana, una festa dedicata alla dolcezza di un fantastico prodotto: il miele. Durante le due serate si potranno gustare prodotti dell'alveare, mercatini artigianali e intrattenimenti per le vie e le piazze panoramiche di questo affascinante borgo malatestiano sulle colline riminesi della splendida vallata.





MUSICA





I SUM 41, una delle band simbolo della storia del punk rock mondiale, torna in Italia e sarà a Rimini Park Rock venerdì 31 agosto. La band canadese capitanata da Deryck Whibley è pronta ad infiammare nuovamente i palchi con un album, “13 Voices”. Sul palco saliranno anche gli Zebrahead, band americana di Orange County in California, e i Waterparks, band di Houston. QUI tutte le info.





Sabato 1 settembre, nuovo appuntamento della rassegna musicale Pulviscolo. Suoni in sospensione nelle ville di Riccione: il tenore riccionese Gian Luca Pasolini insieme ai colleghi amici tenori Omar Jokhadze, Giorgi Tsintsadze, entrambi georgiani, accompagnati dal Maestro di pianoforte Piero Corradino Giovannini, si esibiranno nel concerto “Odi a Luna e Stelle”, omaggio a Donizetti, Verdi, Puccini e anche Rossini, in occasione del 150esimo dalla scomparsa.





La musica lirica è pronta a conquistare piazza Mercato, cattolichini e turisti con la rappresentazione de “Il barbiere di Siviglia”. L’opera di Gioacchino Rossini sarà curata dall’associazione culturale “MusicArte” ed andrà in scena domani sera, 31 Agosto, alle ore 21,00, in Piazza Mercato a Cattolica, ad ingresso libero. QUI le info.





SPORT





Prima edizione di Italian Bike Festival dal 31 agosto al 2 settembre al parco Fellini di Rimini: l'evento, gratuito e organizzato in collaborazione con il Comune, coinvolgerà oltre 150 brand del settore, che presenteranno al pubblico le novità 2019 tra bici, accessori, equipaggiamenti, integratori e soluzioni per le due ruote. QUI tutte le info.





Parkrun organizza corse cronometrate di 5 km aperte a tutti. L'appuntamento a Rimini è al Parco Marecchia sabato mattina. La partecipazione è gratuita. Il parkrun è interamente organizzato da volontari e un’area rinfresco permetterà ai parkrunner di rifocillarsi. Ritrovo alle ore 8.45 all’ingresso del Parco da viale Tiberio.





CULTURA E MOSTRE





Si chiude l’edizione Moby Cult 2018 con l’astrofilo Roberto Pinotti e il suo ultimo libro: “I signori del mondo” (Verdechiaro - Nexus Edizioni, 2018) che, come recita il sottotitolo, indaga il mondo “Dagli Ufo alla bifronte eredità aliena dell’umanità”.

Giunto alla 28esima edizione, Moby Cult si è confermato uno degli appuntamenti più attesi e seguiti nel panorama culturale riminese, con ospiti importanti e grande successo di pubblico. Ore 21.00 Ingresso libero.





Sono molti gli eventi in occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, in programma dal 7 al 9 settembre a Misano: anche per questo week-end, mostre, incontri e presentazioni. The Riders’ Land Experience:”I colori del Motomondiale”, alla FAR, Fabbrica Arte Rimini e Foyer del Teatro Galli - piazza Cavour, Rimini centro storico; The Riders' Land Experience: Paso, Re senza corona, alla Cineteca Comunale, via Gambalunga 27 - Rimini centro storico; The Riders' Land Experience: serata Renzo Pasolini, a local hero, in Piazza Cavour; The Riders' Land Experience: “Renzo Pasolini, l'Uomo, il Pilota, il Mito, a local Hero", alla FAR, Fabbrica Arte Rimini, piazza Cavour, Rimini centro storico.





DISCOTECHE





Ancora grandi DJ alla consolle del Cocoricò. Continua con l’arrivo, Sabato 1° Settembre, del DJ svizzero-cileno, Luciano, la lunga passerella 2018 dei grandi DJ al Cocoricò. Un altro grande evento che apre la seconda fase della stagione del Cocoricò che vedrà il mese di settembre, ancora pieno di altri e nuovi grandi eventi.





Byblos Riccione presenta Never Ending Summer, la discoteca più glamour festeggia l’ultimo sabato d’estate. In consolle Maurizio Nari, Franz Frisani, Max Monti, Luca P.





Sabato 1 settembre torna alla Baia Imperiale il sabato rapper. Sul palco della discoteca arriva Luchè.