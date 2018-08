A Morciano arriva il Dodgeball: due corsi di prova gratuiti per i ragazzi dagli 11 ai 18 anni

Sport

Morciano

| 12:01 - 31 Agosto 2018

La passione per il Dodgeball contagia la Valconca. Dopo il grande successo riscosso nell’ambito dei centri estivi, la società ‘360 Sport’ di Morciano di Romagna è pronta a proporre dei corsi invernali di questa disciplina dedicati a bambini e ragazzi dagli 11 ai 18 anni. Che cos’è il Dodgeball? Il Dodgeball è uno sport di squadra nato come evoluzione della palla avvelenata o palla prigioniera. Diffuso in tutto il mondo, negli ultimi anni ha iniziato a prendere piede anche in Italia, dove sono già tantissimi gli appassionati. Immediatezza e semplicità sono le due caratteristiche principali di questo sport, capace di stimolare le doti fisiche e mentali dei giocatori insieme allo spirito di squadra.

“Uno degli obiettivi principali di 360 Sport – spiegano i responsabili della società – è quello di coinvolgere con questo divertentissimo gioco quella fascia d’età che purtroppo è sempre più spesso colpita da abbandono sportivo: il Dodgeball rappresenta la molla ideale per tutti quegli adolescenti che vogliono riavvicinarsi alla pratica sportiva. Inoltre, se proposto nel modo corretto, esso può diventare una valvola di sfogo per quei ragazzi vittime di bullismo. Imparare a sfruttare gli spazi per schivare, contrattaccare e provare a vincere aiuta a togliersi dal ruolo di vittima.

La società morcianese organizza due prove gratuite per tutti i bambini e i ragazzi che desiderano conoscere da vicino l’appassionante disciplina. I test si terranno nelle giornate di venerdì 14 settembre (dalle 16.30) e domenica 23 settembre (dalle 18.30) presso il ‘Pala 360 Sport’ (ex bocciodromo di Morciano). Obbligatorio presentarsi con certificato medico non agonistico. Per informazioni: 3484442642 oppure pagina Facebook ‘Circolo Tennis Morciano’.