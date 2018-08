Il tour di Tramonto DiVino sbarca a Rimini: 4 settembre piazza Cavour

Eventi

Rimini

31 Agosto 2018

Tramonto DiVino, il road show del gusto, sbarca nella capitale del turismo balneare. Appuntamento a Rimini in piazza Cavour martedì 4 settembre dalle ore 19.30, in una serata insieme alle tante proposte del palato: 300 vini regionali in degustazione libera, un banco d’assaggio tutto dedicato ai Lambruschi (Modena e Reggio Emilia) con i rispettivi Consorzi, il banco del Consorzio Vini Tipici di San Marino per la prima volta ospite nella Guida Emilia Romagna da Bere e da Mangiare come delegazione estera, i prodotti Dop e Igp regionali, show cooking, il gelato Museum Carpigiani, e tanto altro.



Accanto ai circa 300 vini dalla guida Emilia Romagna da Bere e da Mangiare serviti e raccontati dai sommelier di Ais, si potrà assaggiare il meglio dei prodotti tipici Dop e Igp Emiliano romagnoli preparati e serviti dagli chef e dagli allievi dell’Istituto alberghiero “Pellegrino Artusi” di Forlimpopoli.

Si ripropone anche a Rimini lo show cooking, curato da ICook, scuola di cucina cesenate che a ogni tappa di Tramonto DiVino elabora una ricetta partendo dai prodotti protagonisti della tappa: la chef Cristina Lunardini si cimenterà con Piadina Romagnola Igp, Mortadella di Bologna Igp, Salamini alla Cacciatora Dop e Aceto Balsamico Tradizionale di Modena.

Ma il paniere dei prodotti in degustazione a Rimini comprende anche i Salumi Piacentini Dop, il Prosciutto di Modena Dop, il Parmigiano Reggiano Dop, lo Squacquerone di Romagna Dop in un banco d’assaggio dedicato anche ad altri formaggi a km 0, gestito da personale della Centrale Latte di Cesena, l’Olio Evo di Brisighella Dop e l’Aceto balsamico Tradizionale di Reggio Emilia Dop. E per un finale davvero gourmet il Gelato Museum Carpigiani propone il gelato al gusto Pistacchio salato.

Come sempre lo Show dei vini e delle cantine dell’Emilia Romagna è garantito dall’autorevolezza dei partner dell’iniziativa: Associazione Italiana Sommelier ed Enoteca Regionale Emilia Romagna, quest’ultima da sempre impegnata nella promozione e nella valorizzazione dei vini e del territorio a livello nazionale e internazionale, con una spinta propulsiva che abbraccia la sostenibilità, l'etica e il rispetto dell'ambiente.

Per valorizzare e promuovere il patrimonio enogastronomico dell’Emilia Romagna, la tappa sarà animata dai conduttori Daniele De Leo e Cristina Zani che coinvolgono il pubblico con una serie di “giochi” a tema enogastronomico. Sarà questo anche il contesto per la presentazione del libro “Albana, una storia di Romagna”, scritto a quattro mani dai sommelier docenti Ais Giovanni Solaroli e Vitaliano Marchi, ricco di storia e di storie, di leggende e di informazioni su quello che è il bianco romagnolo più famoso.

Il racconto dei prodotti Dop e Igp protagonisti prosegue con una serie di post (immagini, testi, video e ricette) sulla pagina facebook ‘Emilia Romagna da Bere e da mangiare’. Gli utenti dei social sono stati invitati a inviare, tramite mail, una ricetta che abbia tra gli ingredienti almeno uno dei prodotti Dop e Igp protagonisti della serata. Le ricette raccolte, impaginate con una grafica ad hoc, vengono caricate in un album dove possono essere votate da tutti gli utenti del social network. Tutte le ricette vengono anche stampate ed esposte grazie a una scenografica installazione: l’Albero delle ricette; integra e completa il tradizionale selfie corner Tramonto DiVino dove poter scattare una simpatica foto-ricordo della serata da far circolare in rete con gli hashtag ufficiali #TramontoDiVino e #TDV2018. Durante la serata, saranno proclamati i due vincitori del contest le cui ricette verranno pubblicate all’interno dell’APP Via Emilia Wine&Food.



Scarica l’APP e vinci

Per valorizzare i vini in degustazione e incentivare i download dell’APP Via Emilia Wine&Food, sarà organizzato un gioco. Insieme al biglietto d’ingresso, ogni partecipante al road show, riceverà un coupon da compilare e restituire per l’estrazione finale che si svolgerà pubblicamente a metà della serata. Tre partecipanti vinceranno una bottiglia di vino, previa dimostrazione di avere effettuato il download dell’APP