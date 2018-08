Presentazione in Regione del Trofeo Coni. La manifestazione in programma a Rimini coinvolgerà migliaia di atleti

Sport

Rimini

| 11:56 - 31 Agosto 2018

In Emilia-Romagna vince sempre lo sport. E questa è la volta del Trofeo Coni 2018, una sorta di Olimpiade italiana under 14, giunta alla quinta edizione, che coinvolge atleti provenienti da tutte le regioni d’Italia in 45 discipline sportive.

La presentazione si terrà mercoledì 5 settembre, alle 13,30 nella sala stampa della Regione Emilia-Romagna (viale Aldo Moro, 52 –13° piano) a Bologna.

Interverranno all’incontro il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini; l’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini; il presidente del Coni Emilia-Romagna, Umberto Suprani; l’assessore allo sport del Comune di Rimini, Gianluca Brasini; il delegato Coni di Bologna e capo delegazione squadra Emilia-Romagna, Stefano Galetti, e alcuni atleti che parteciperanno al torneo.

La gara sportiva, che si è svolta precedentemente a Caserta, Lignano Sabbiadoro, Cagliari e Senigallia, è organizzata dal Coni nazionale e dal Coni Emilia-Romagna.