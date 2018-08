Finanziamento per la riqualificazione di Rimini Nord, continua la raccolta delle firme

Attualità

Rimini

| 11:46 - 31 Agosto 2018

Giovedì sera con tappa a Viserbella è giunta a metà del suo corso la raccolta firme per la riqualificazione del lungomare di Rimini Nord. Sono tanti i cittadini e i turisti che fino a questo momento hanno aderito firmando la petizione e solo ieri a Viserbella, grazie anche all'impegno del Comitato Turistico che ha coordinato le operazioni di firma e raccolta di questi giorni, si sono sfiorate le mille firme. Un volontà condivisa quindi quella di denunciare la gravità di questa scelta politica che se verrà confermata alla Camera vanificherà un lavoro di anni fatto, non solo dal Comune, ma anche da tanti cittadini, commercianti e imprenditori che, spinti dalla prospettiva del nuovo lungomare, hanno attivato investimenti sulle proprie strutture ricettive, rimarcando il valore turistico della zona.

Le operazioni di raccolta con i banchetti a cui presenzierà l'Amministrazione Comunale tutta, proseguiranno la prossima settimana con tappa a Rivabella e un evento conclusivo che consisterà in una biciclettata per tutto il Lungomare Nord dove, oltre a terminare l'operazione di raccolta dei moduli e il conteggio delle firme, si vedrà per l'ennesima volta quello che questo lungomare è e quello che potrebbe essere.