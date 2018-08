Serie D girone D: in campo il fratello di Balotelli, i figli d'arte Rizzitelli e Casiraghi e pure un Gullit

Sport

Repubblica San Marino

| 11:42 - 31 Agosto 2018

Il San Marino e il Classe sono state inserite nel girone nel girone D della serie D. Ve lo riproponiamo.

GIRONE D Adrense, Axys Zola, Calvina, Ciliverghe, Classe, Crema, Fanfulla, Fiorenzuola, Lentigione, Mezzolara, Modena, Oltrepovoghera, Pavia, Pergolettese, Reggio Audace, San Marino, Sasso Marconi, Vigor Carpaneto.



Vediamo di scoprire alcune curiosità. Le due favorite sono Modena e Reggiana: la prima un paio di giorni fa ha tesserato l’ennesimo big (l’ex Rimini Cacioli ha lasciato il gruppo e ha preferito il Bari), il super bomber Marco Sansovini, una lunga carriera in serie C e B. Complessivamente sono 156 i gol segnati in 541 presenze. La Reggiana è allenata dal romagnolo Mauro Antonioli (nella foto a destra), ex Bellaria, Ribelle e Ravenna e ha tesserato il bomber ex Ravenna Broso. Alex Pinardi, ex Modena, è il top-player dell'Adrense, una delle tre squadre bresciane del girone allenata dall'ex calciatore professionista Sergio Volpi (le altre sono Ciliverghe e Calvina).

Enock Barwah, fratello del più noto Mario Barwah Balotelli, gioca in attacco del Pavia, arrivato in estate dal Ciliverghe. A proposito del Ciliverghe, il mister è l’ex giocatore di Modena e Albinoleffe Filippo Carobbio che in rosa può contare su altre vecchie conoscenze come gli esperti Minelli (difensore) e Joelson (attaccante). Altri nomi noti sempre in attacco sono i bomber Noselli e Gigi Della Rocca (Sasso Marconi), Rantier (Carpaneto), Cozzolino (Axys).

Due i figli d’arte: Gianluca Rizzitelli della Vigor Carpaneto e Andrea Casiraghi dell'OltrepoVoghera. Ci sarà pure un Gullit, non Ruud, ma Okyere della Pergolettese.

L'attaccante D'Appolonia del Crema è un ex Forlì, il 39enne Cazzamalli (Pergolettese) è un ex San Marino.

Stefano Ferri