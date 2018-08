Golf: da Del Piero a Tacchinardi, pioggia di vip sul campo del Riviera Golf Resort

Sport

San Giovanni in Marignano

| 08:58 - 31 Agosto 2018

Domenica 2 e lunedì 3 settembre si svolge la quarta edizione di Pro-Am the event by AirDp. Oltre 35 le squadre partecipanti composte da 4 giocatori (1 professionista e 3 dilettanti). Più di 140 gli iscritti. Molti i volti noti che si affronteranno sul green insieme ai grandi professionisti. I nomi? Emanuele Canonica, Marco Crespi, Ascanio Pacelli, Andrea Bolognesi, solo per citarne alcuni. A questi si aggiungono nomi conosciuti dal grande pubblico e celebrities come Daniele Massaro, Beppe Dossena, Marco Simone, Mirko Vucinic, Alessio Tacchinardi, Massimo Bonini, Fabrizio Baldassari, solo per citarne alcuni. Sul campo anche Alessandro Del Piero, Ambassador and Style Consultant AirDP Style.

Tra gli ospiti della serata di gala anche il cantante Matteo Cazzato, amico AirDP, che intratterrà gli ospiti della serata di gala esibendosi sul palco.

Ad unirli la passione per questo sport e per un brand – AirDP – che ha saputo tradurre in accessori e capi di abbigliamento tecnico e glamour, i valori e l’essenza del golf moderno. Serietà e spensieratezza, concentrazione e leggerezza, tecnologia e ‘umanità’, prestigio e understatement, charme e allegria, danno vita a un total look originale ad alto tasso creativo, mai scontato: occhiali, sneakers, jeans, t-shirt, felpe, impermeabili, capi spalla… Tutti oggetti imperdibili per l’equipaggiamento da golf fuori e dentro al green, che mixano performance e tocchi fashion.

Questo primo week-end settembrino si preannuncia all’insegna dell’agonismo ma anche di tanto divertimento, grazie anche ai partner dell’evento: aperitivi e party a bordo piscina, con degustazioni di Gin Tonic, Test Drive Porsche, cene di gala, e molto altra ancora.