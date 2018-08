Cattolica e Pejo: siglato Patto di Amicizia turistica tra i due comuni. Le FOTO di Amato Ballante

Turismo

Giovedì sera, 30 agosto, in piazza 1° Maggio a Cattolica, piena di turisti e cittadini cattolichini, è avvenuto l'incontro tra l'Amministrazione del Comune di Pejo sito in Val di Sole (TN) e l'Amministrazione comunale di Cattolica per stringere un patto di amicizia turistica.

Diversi gazebo provenienti da Pejo erano sistemati intorno a Piazza 1° Maggio, dove molti turisti hanno potuto apprezzare le prelibatezze dei prodotti locali come formaggi, salumi, ecc. ed anche ricevere informazioni dettagliate da rappresentanze del ramo turistico come le funivie e le famose terme di Pejo.

Una rappresentanza del Comune di Cattolica, formata dal Sindaco Mariano Gennari, dall'Assessore al Turismo Nicoletta Olivieri, con altri collaboratori, durante la stagione invernale, ricambieranno la visita al Comune di Pejo ove porteranno i prodotti locali come pesce e vino.

Da Pejo sono giunti a Cattolica il Sindaco Angelo Dalpez, il presidente delle Terme, Gianpietro Martinolli, il Presidente del Comprensorio Turistico, Marco Cannella ed il Presidente delle Funivie, Marco Delleva.

Il Sindaco di Pejo, ha portato anche una bellezza locale, anzi la bellezza italiana 2017, cioè a dire la ventiduenne Alice Rachele Arlanch, Miss Italia 2017, ancora in carica per pochi giorni, residente in una piccola frazione del Comune di Vallarsa (TN) e vicina a Pejo.

Al termine i sindaci dei due Comuni, come pure i responsabili del settore turistico, si sono scambiati omaggi, mentre il presidente degli albergatori di Cattolica ha omaggiato con un mazzo di fiori la bellissima Miss Italia.

Prima di scendere dal palco, Miss Italia ha firmato autografi e fatto tantissime foto con i turisti presenti.

