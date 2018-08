Festa de Borg, tre giorni di divertimento al Borgo San Giuliano. Il programma completo

Eventi

Rimini

| 07:50 - 31 Agosto 2018

Il Borgo San Giuliano si apre alla città nell’atteso appuntamento biennale. Allestimenti e spettacoli per le viuzze dell’antico borgo, stand gastronomici e grandi spettacoli nella nuova piazza sull’acqua prospiciente il ponte di Tiberio.

La XXI edizione della Festa de Borg, sarà dedicata quest’anno alla Meraviglia, sentimento di stupore e sorpresa, aspetto importante per la natura umana essendo legata alla curiosità e alla spinta all’esplorazione.

Come da tradizione, il percorso proposto dalla Festa de Borg, partirà dalle origini del borgo, dal suo vissuto, per ritrovare poi suggestioni, se non provocazioni, nell’oggi.

L’arcobaleno, sarà la metafora della meraviglia, perché la meraviglia è qualcosa innanzitutto di tutti, di gratuito e talvolta di sfuggente, di molto colorato e di semplice, di povero e di bellissimo.

Caratterizzerà questa Festa, una particolare trasformazione cromatica delle vie che verranno colorate dai borghigiani secondo il loro estro, di zona in zona, richiamando la partitura dell’arcobaleno metafora della Meraveja, semplice e di tutti.

Il Borgo San Giuliano tradizionalmente si apre alla città e accoglierà gli ospiti in due aree principali: le piazzette del borgo (ciascuna dedicata, con le vie limitrofe, ad un preciso colore dell’arcobaleno); l’invaso / piazza sull’acqua dove avverranno come consuetudine i due principali momenti di spettacolo e condivisione collettiva del sabato e della domenica (con anteprima il venerdì).

Quest’anno la festa è l’Evento Faro per Rimini del Festival del Mare 2018, una rassegna itinerante alla scoperta delle Marinerie e dei prodotti ittici della costa dell’Emilia-Romagna. La festa si conclude con lo spettacolo pirotecnico di Scarpato.



PROGRAMMA COMPLETO

VENERDI 31 AGOSTO – “PRIMA CHE LA MERAVIGLIA”

Ore 18 – Inaugurazione mostre

Appuntamento davanti al Caffè Il Borgo con i curatori delle 4 mostre allestite tra i vicoli del borgo e che arricchiranno l’atmosfera colorata e onirica delle stradine amate dal regista Federico Fellini.

Ore 19 – Apertura dell’Osteria della Meraviglia

Nell’invaso del Ponte di Tiberio, nella Piazza sull’Acqua, si dà il via alla serata a base di street food romagnolo con fritto&bollicine realizzato con il pesce fresco del nostro mare e i vini del territorio. Live si esibirà la Monkey’s Arm Blues Band, cover band rock’n’roll, blues, rockabilly di Rimini e dintorni.

SABATO 1 SETTEMBRE E DOMENICA 2 SETTEMBRE

SABATO 1 SETTEMBRE

“Una meraviglia d’acqua” – Parata e spettacolo sull’acqua

DOMENICA 2 SETTEMBRE

“Una meraviglia di fuoco” – Spettacolo Piromusicale by Tony Scarpato

EVENTI E SPETTACOLI

PIAZZA GIALLA – LA MERAVIGLIA DELLA MUSICA

AB RIMINI BIG BAND

Sabato 1 Settembre ore 21 – Piazzale Tiberio

19 musicisti provenienti dall’associazione Banda di Rimini propongono il meglio della musica jazz e swing mondiale.

QUEI D’UNA VOLTA

Domenica 2 Settembre dalle 19.30 – Piazzale Tiberio

Canti e danze della tradizione di Romagna portano in scena testimonianze ormai scomparse della vita rurale di una volta.

DJ IN TE BORG!

Sabato 1 e Domenica 2 Settembre dalle 20 – Piazzetta Ortaggi

Far festa insieme spaziando tra i generi musicali. Sabato: Newbellepoque project, Andrea Nicoletti. Domenica: Dj Fabiana, Tewdros.

PIAZZA VIOLA – LA MERAVIGLIA DELLA PAROLA

PINKABBESTIA

Sabato 1 dalle 21 e Domenica 2 dalle 22 – Piazzetta Pirinela

Talk show di strada e interviste accompagnate da musiche esclusive, tutte confezionate dal collettivo artistico Pinkabbestia.

Sabato: Simona Tombesi intervista Eva Montanari, accompagnamento musicale a cura di Laura Benvenuti e djset di Black Dahlia.

Domenica: Laura Casadei intervista Annalisa Teodorani, accompagnamento musicale a cura di Giulia Emma Tortorici.

VERSI SCURI

Sabato 1 Settembre dalle 21.30 – Case di Via Marecchia 89-91

Teresio Massimo Troll traduce e reinterpreta brani di Baldini, Bukowski, Noventa, Lennon, Ciampi. Marcello ‘MaxSax’ Tosi accompagna lo spettacolo con musiche e sonorità esclusive.

VITE IN TRANSITO

Domenica 2 Settembre dalle 20 – Piazzetta Pirinela

Il gruppo Mexico y nuvole porta in scena un concerto di musica latino americana e mediterranea, mentre la voce di Dora Kotai racconta storie di diversità e di vite migranti.

PIAZZA ARANCIO – LA MERAVIGLIA DEL GIOCO

RIMINICIRCO E LA MERAVIGLIA DEL GIOCO

Sabato 1 e Domenica 2 Settembre dalle 20 – Piazzetta Pozzetto

Giocoleria, improvvisazioni e vere e proprie esibizioni acrobatiche per due giorni di spettacoli meravigliosi. Prove gratuite di acrobatica aerea con insegnanti specializzate e giochi liberi per tutti con slack line, trampoli, e tanto altro.

PIAZZA ROSSA – LA MERAVIGLIA DELL’ENERGIA, DEL BALLO E DELLA FIAMMA

FUOCO!

Sabato 1 e Domenica 2 ore 21-22-23 – Piazzetta del sagrato della Chiesa di San Giuliano

Acrobazie ed evoluzioni di fuoco su ritmi antichi per riscoprire la magia delle fiamme e del calore. Sabato: Fuochi & Affini. Domenica: Kricicla Flame.

CORTILONE Palco Pop Rock

Sabato 1 Settembre dalle 19

GLI HEDYLI – Sonorità del rock vecchia scuola unite all’umorismo dei testi che parlano di edilizia.

CLAMS – Cover e medley dei più grandi successi del rock nello stile energico della band riminese

LA STORIA INFINITA – Brani italiani ed internazionali rivisitati e suonati per una incredibile esperienza musicale.

CORTILONE Palco Pop Rock

Domenica 2 settembre – dalle 19

PUNT:ACAPO – sulla scena da circa 20 anni, la band propone con passione musica italiana e internazionale 60/70/80.

SCHOOL OF DANCE Club Latino Rimini

Sabato 1 e Domenica 2 Settembre dalle 19 – Viale Tiberio, ang. via Bissolati

Sonorità caraibiche e latino americane sapranno coinvolgere il pubblico in un indimenticabile spettacolo danzante. La Festa del Borgo conclude il tour estivo 2018 del Club Latino.

PIAZZA BLU – LA MERAVIGLIA DEL MARE

MARAVEJA OVER THE RAINBOW – LA PARATA

Sabato 1 Settembre dalle ore 20.30 – Ponte di Tiberio

Appuntamento in Piazza Cavour per la tradizionale parata di apertura della Festa de’ Borg in direzione del Borgo, con spettacolo inaugurale nell’Invaso del Ponte di Tiberio formato da 13 fontane galleggianti che presenteranno giochi d’acqua, luci e musica.

Repliche Sabato 1 ore 22.30, Domenica 2 ore 21.30 e 22.30

OSTERIA DELLA MERAVIGLIA

Sabato 1 e Domenica 2 dalle 19 – Ponte di Tiberio

In collaborazione con Rimini per Tutti Onlus e La Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini.

Degustazioni dei tradizionali piatti di mare cucinati come una volta, uniti ai migliori vini del territorio e accompagnati da un sottofondo jazz e swing. Sabato: San Trio, Grape Vibes. Domenica: Non solo swing, Red Old Bicycle.

LA MARAVEJA NEL CIELO

Domenica 2 Settembre ore 23.30

Le eccellenze della Pirotecnica Antonio Scarpato saranno la meravigliosa conslusione di questa edizione della Festa de’ Borg. Cielo e mare si uniscono nel Borgo per creare uno spettacolo unico e suggestivo.

PIAZZA VERDE – LA MERAVIGLIA DEL TEATRO

HISTORIA MARAVEJARUM (Riminesarum) ovvero, Rimini Rimini due millenni (di meraviglie) dopo.

Sabato 1 Settembre ore 21.15 – Piazzetta Gabena

Durata: 40 minuti (con pausa di 15 min. tra le due repliche)

Alessandro Ciacci porta in scena in chiave comica i personaggi e i racconti prodigiosi che hanno fatto la storia di Rimini.

FIUMI E APPENNINO: IL CAPITALE DA CUI RICOMINCIARE

Domenica 2 Settembre ore 16.30 – Piazzetta Gabena

Tavola rotonda sui valori sociali, economici e ambientali legati al Marecchia e alla sua storia.

SOLO…INTORNO ALL’INFINITO

Domenica 2 Settembre ore 18.30 – Piazzetta Gabena

Durata: 50 minuti

Il racconto del leggendario viaggio di Joshua Slocum, la prima circumnavigazione del globo in solitaria e in barca a vela, avvenuto nel 1895 e diventato ispirazione per migliaia di velisti in tuto il mondo.

ONDIMAR – IL CANTO DEL MARE

Domenica 2 Settembre ore 19.45 – Piazzetta Gabena

Presentazione del libro di Raffaello Fabbri, in cui l’autore racconta la vita in una Rimini animata da agitazioni popolari e punto di incontro del bel mondo durante la Belle Epoque.

LA PENTOLA D’ORO

Domenica 2 Settembre ore 21 – Piazzetta Gabena

La compagnia “On the Fly Theatre” porta in scena uno spettacolo di improvvisazione in cui sarà il pubblico a decidere quale direzione prenderanno gli attori. Scrivete la vostra idea, parola o desiderio su una pergamena e lanciatela nel pentolone d’oro!