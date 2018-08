Gessica Notaro alla mostra del cinema di Venezia contro la violenza

Attualità

Rimini

| 07:25 - 31 Agosto 2018

Alla Mostra del cinema di Venezia è il giorno di "Donne & Libertà", il docu-film scritto da Francesca Carollo, con la regia di Jo Squillo. Una testimonianza-documentario che racconta frammenti di esperienze dedicate alla libertà delle donne: con la partecipazione di personaggi del mondo dello spettacolo, di donne vittime di violenza, e di associazioni che lottano per tutelarle, piccoli grandi storie di vissuti difficili ma anche di speranza. A sfilare sul red carpet alla cerimonia di apertura della 75° Mostra del Cinema di Venezia, sono state chiamate quattro donne impegnate, per dare più forza a questa iniziativa: la riminese Gessica Notaro, 28 anni, una vita dedicata agli animali, al canto, al ballo, alle sfilate Nel 2007 vince il titolo di Miss Romagna. Il 10 gennaio 2017 il suo ex fidanzato l'ha aspettata sotto casa e le ha gettato addosso dell'acido. Giusy Versace, atleta paraolimpica, scrittrice e conduttrice televisiva, è stata eletta nelle ultime elezioni alla Camera dei Deputati. Francesca Carollo, autrice di un libro sul femminicidio dal titolo "Le Amiche che non ho più", giornalista Mediaset e volto di punta del programma di Rete 4 "Quarto Grado". Jo Squillo, cantante-conduttrice, impegnata da sempre a difesa delle donne già produttrice di un documentario dal titolo "Wall of Dolls" presentato alla Festa del Cinema di Roma 2016 e al Los Angeles International Culture Film Festival 2017. Foto di Samina Seyed