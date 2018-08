Via Montescudo pericolosa, residenti preoccupati dopo ennesimo incidente

Cronaca

Rimini

| 19:14 - 30 Agosto 2018

Un incidente stradale è avvenuto nella tarda mattinata di giovedì a Rimini, in via Montescudo, davanti alla sede della motorizzazione civile. Nel sinistro sono stati coinvolti un'automobile e uno scooter: ad aver la peggio il conducente dello scooter. Una nostra lettrice ci segnala lo stato di pericolosità della via Montescudo, troppe volte teatro di incidenti stradali, specie agli incroci con altre vie secondarie, a causa dell'eccessiva velocità dei mezzi in transito e, spesso, per manovre di sorpasso azzardate, vista l'ampiezza del tratto di strada in questione. La nostra lettrice sollecita l'installazione di un autovelox che spinga gli automobilisti a non esagerare con l'acceleratore.