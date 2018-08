Rimini: droga, bivacchi e incontri sessuali in via Marzabotto. La rabbia dei residenti

Attualità

Rimini

| 19:07 - 30 Agosto 2018

La via Marzabotto di Rimini, in zona anagrafe, in balia del degrado. E' quanto denuncia un nostro lettore che sottolinea la presenza costante di persone intente a bivaccare e a fumarsi spinelli, di giorno; e una situazione peggiore di notte, quando, secondo quanto raccontato, la zona diventa anche il luogo per incontri sessuali. Il nostro lettore ha inviato la segnalazione alla nostra redazione con l'intento di sensibilizzare l'Amministrazione Comunale, chiedendo altresì più controlli da parte delle forze dell'ordine.