"Troppi decibel" alla festa dell'unità di Santarcangelo, residenti pronti ad avviare la raccolta firme

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 18:47 - 30 Agosto 2018

Cittadini di Santarcangelo in rivolta contro la festa dell'unità organizzata dal Partito Democratico nell'area Campana. Non per motivi politici, quanto per problemi di disturbo alla quiete e al risposo, a causa dell'alto volume della musica. Uno dei cittadini ha scritto alla nostra redazione, segnalando quanto avvenuto nella serata di mercoledì e annunciando la volontà di aprire una raccolta firme per chiedere lo spostamento della festa. "La musica faceva tremare le finestre della mia casa, situata a circa 300 metri dalla zona della festa, con il mio telefono ho rilevato musica per circa 65 decibel", ci spiega. Gli orari sono stati però rispettati: il concerto è terminato alle 23.54, sei minuti prima dello scadere dei permessi. Diverse le chiamate ai Carabinieri per segnalare il volume troppo alto della musica, ma ad ogni modo le forze dell'ordine posso sanzionare solo lo sforamento degli orari, mentre per il superamento dei livelli sonori la competenza è dei tecnici di Arpae, che devono essere chiamati sul posto per una misura.