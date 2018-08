Lirica, "Il barbiere di Siviglia" in piazza a Cattolica venerdì 31 agosto

Eventi

Cattolica

| 18:33 - 30 Agosto 2018

La musica lirica è pronta a conquistare piazza Mercato, cattolichini e turisti con la rappresentazione de “Il barbiere di Siviglia”. L’opera di Gioacchino Rossini sarà curata dall’associazione culturale “MusicArte” ed andrà in scena domani sera, 31 Agosto, alle ore 21,00, in Piazza Mercato ad ingresso libero. L’Appuntamento è patrocinato dall’Amministrazione Comunale di Cattolica. Il barbiere di Siviglia è un'opera buffa di Rossini, in due atti, su libretto di Cesare Sterbini, tratto dalla commedia omonima francese di Pierre Beaumarchais del 1775. L'opera è ancor oggi tra quelle maggiormente eseguite nei teatri di tutto il mondo.

Gli interpreti saranno Patrizio Saudelli (Il Conte D'Almaviva), Gabriele Bolletta (Don Bartolo, Dottore in medicina), Julija Samsonova-Khayet (Rosina, ricca pupilla in casa di Don Bartolo), Daniele Girometti (Figaro, Barbiere tutto fare), Gianandrea Navacchia (Don Basilio, il maestro di Musica), Federica Livi (Berta, Governante in casa di Don Bartolo), Emanuele Mangano (Ufficiale). Maestro concertatore sarà Yuke Goda e la regia sarà a cura di Julija Samsonova-Khayet. L’appuntamento, oltre a voler portare la bellezza dell’opera ad un vasto pubblico, vuol essere un omaggio tra le celebrazioni per i 150 anni trascorsi dalla morte di Gioachino Rossini (Pesaro 29 febbraio 1792 – Parigi 13 novembre 1868).