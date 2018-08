Crisi fonderie Scm, in 120 rischiano il posto di lavoro: partono le trattative azienda e sindacati

Attualità

Rimini

| 17:00 - 30 Agosto 2018

Centoventi lavoratori di Scm in esubero, a fronte della decisione dell'azienda di chiudere la fonderia di Rimini e ridimensionare quella di Villa Verucchio. "Una situazione pesantissima per lavoratori che da poco si erano lasciati alle spalle anni di contratti di solidarietà", denunciano Fim, Fiom, Uilm in una nota congiunta. Per i sindacati c'è poco margine di trattativa: l'azienda non sarebbe intenzionata a ricollocare i lavoratori, ma semplicemente a incentivare la loro uscita. "Dovranno essere ricercate soluzioni per trasferire parte delle attività al sito di Villa Verucchio e posti in essere strumenti che diano sostegno ai lavoratori", spiegano i sindacati, che chiedono il pieno sostegno delle istituzioni e un incontro urgente. Il confronto tra sindacati e vertici aziendali inizierà lunedì 3 settembre.