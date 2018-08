Rimini, bar e sale giochi al setaccio: sanzioni per 35.000 euro, dodici licenze sospese e dieci denunce

Cronaca

Rimini

| 14:08 - 30 Agosto 2018

A seguito di accertamenti in bar, sale giochi e locali con video lottery di Rimini, la Polizia ha elevato sanzioni per oltre 35.000 euro. La Questura ha dato disposizione di aumentare i controlli, anche a seguito di alcune segnalazioni, tramite denunce ed esposti, dei cittadini. Un'attività a 360° per verificare la regolarità delle autorizzazioni e delle licenze, la posizione lavorativa dei dipendenti, il rispetto delle normative in materia di salute, igiene e sicurezza, ma anche per verificare la correttezza dei comportamenti dei titolari e gestori nei confronti di avventori e clienti. Al termine del calendario di controlli, sono state 12 le licenze sospese per periodi tra i 7 e i 45 giorni, 35 le sanzioni accertate con verbali per oltre 35.000 euro. Le violazioni di carattere penale rilevate hanno portato anche alla denuncia di dieci persone.



Foto di repertorio