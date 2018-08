A Rimini una nuova rievocazione in spiaggia della pesca alla tratta, cena con sardoncini e piadina

Eventi

Rimini

| 13:13 - 30 Agosto 2018

Avrà inizio con la calata delle reti alle ore 17 di sabato 8 settembre la rievocazione della tradizionale Pesca con la tratta, promossa dall’associazione Rimini per Tutti. Dopo la raccolta delle reti, ecco dalle 19 una grande festa di fine estate, gratuita e aperta alla partecipazione di tutti coloro che, oltre a conoscere questa tipologia di pesca così in uso sulle nostre spiagge, vorranno unirsi agli assaggi di sardoncino e piadina offerti dall’associazione.

La pesca alla tratta è una tipologia di pesca costiera “povera” molto in uso sul litorale romagnolo fino agli anni Cinquanta e poi non più autorizzato. L’Associazione “Rimini per tutti onlus” da diversi anni racconta la tradizione della “tratta” attraverso la raccolta della documentazione e delle testimonianze di questa antica forma di pesca, realizzando rievocazioni storiche delle antiche tecniche marinare della Romagna che coinvolgono riminesi e turisti,

Appuntamento dunque al bagno 99 sabato 8 settembre.