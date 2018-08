VIDEO: cameriera col vizietto arrestata dai carabinieri di Riccione, rubava nelle stanze dell'hotel

Cronaca

Riccione

| 12:33 - 30 Agosto 2018

Tra una camera e l’altra non disdegnava di frugare all’interno delle borse e degli effetti personali dei clienti per asportarne denaro contante, 47enne dipendente di un hotel arrestata per furto aggravato dai carabinieri. E’ accaduto in una struttura ricettiva della Perla Verde dove la donna, una napoletana da tempo residente a Misano Adriatico, lavorava come cameriera ai piani. Ad accorgersi della situazione e a farla incastrare un turista tedesco, ospite della struttura, che da alcuni giorni si era accorto come dal proprio portafoglio mancassero quotidianamente delle somme di denaro. Dopo alcuni giorni l’uomo si è lamentato della cosa con la direzione dell’hotel, aggiungendo di non averlo mai lasciato incustodito salvo che nel poco tempo necessario a consumare la colazione. Di qui il sospetto e la decisione di piazzare una telecamera personale all’interno della propria stanza. Le immagini riprese hanno svelato il mistero, così il turista ha segnalato il tutto ai carabinieri di Riccione che hanno provveduto a video sorvegliare la sua camera e a cogliere in flagranza di reato, la mattina successiva, la cameriera infedele. In tre giorni la donna era riuscita a prelevare circa 300 euro in contanti di proprietà del turista tedesco, confessando di averne asportati ulteriori 80 da un’altra stanza. La cameriera, che in passato era stata licenziata da un’altra struttura ricettiva, è stata arrestata con l’accusa di furto aggravato. La refurtiva è stata consegnata al legittimo proprietario.