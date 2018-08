Sergio Barducci presenta il suo ultimo libro 'Ti parlo di noi' in piazza Matteotti a Bellaria

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 12:29 - 30 Agosto 2018

Si terrà domani, venerdì 31 agosto, alle 21.00 in piazza Matteotti, la presentazione del libro “Ti parlo di noi” di Sergio Barducci; l’autore ne parlerà insieme alla giornalista Sara Bucci.

"Ti parlo di noi" è il racconto di una storia vera, di una vicenda dolorosa che ha attraversato una famiglia ma che, in un periodo drammatico per una intera generazione, ha cambiato il corso degli eventi e tolto serenità a tante famiglie italiane. È la storia umana di una famiglia per bene e che, in particolare, coinvolge due fratelli. Il più piccolo vittima della droga e della dipendenza, il maggiore impegnato a proteggerlo da quel "dolore evitabile". Un racconto che fotografa anche l'atmosfera di quegli anni, in cui le droghe dilagavano con un'impressionante facilità. Anni di quella che oggi viene definita una "generazione scomparsa". Studenti, adolescenti, operai, impiegati, nessuno sembrava immune dal consumo di sostanze che diventavano sempre più letali. Anni in cui migliaia di persone contrassero un nuovo e devastante virus, l'Hiv che causava l'Aids, la peste del ventesimo secolo. Anni segnati soprattutto dall'impotenza di fronte a un fenomeno, gestito molto lucrosamente da organizzazioni criminali, che ha fiaccato l'intera società colpendo la sua parte più sana e vigorosa: i giovani.