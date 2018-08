Coppa Promozione: Vis Misano vince 3-0 la sfida delle neopromosse con il Morciano

Sport

Misano Adriatico

| 12:23 - 30 Agosto 2018

VIS MISANO F.C.D.: Sacchi, Politi, Imola, Pironi, Lepri, Sanchez (55' Fraternali), Muccioli (65' Benedetti), Boldrini (76' Siliquini), Urbinati, Torsani (84' Capomaggi), Savioli (60' Urbinati). A disposizione: Cuomo, Fraternali, Capomaggi, Siliquini, Fiorini, Benedetti, Urbinati, Lunadei. Allenatore: Sig. Marco Bucci

MORCIANO CALCIO: Batani, Polini (46' Mencarelli), Ubaldi, Monaldi (68' Calesini), Tenti, Bencivenga, Ragno (68' Nousa), Ingrosso, Longoni (46' Rotondi), Brisigotti (46' Gambuti), Angelelli. A disposizione: Marconi, Gambuti, Calesini, Mencarelli, Nousa, Rotondi. Allenatore: Sig. Simone Amadori

Arbitro: Sig. Vandi Alessandro della sez. di Rimini

Assistente 1: Sig. Tonti Stefano della sez. di Rimini

Assistente 2: Sig. Garelli Nicolas della sez. di Imola

Sintesi gara:

Ammoniti: 89' Politi Simone.

Espulsi: 92' Lepri Matteo.

Commento gara:

Il Misano parte fortissimo, passando in vantaggio gia' al 3' con Sanchez, che insacca un bel cross di Muccioli da calcio d'angolo, e continua a lottare su ogni pallone, surclassando dal punto di vista fisico gli avversari creando tantissime occasioni da rete. Al 7' Urbinati M. si invola verso la porta, ma la sua conclusione viene deviata in corner dal rientro di un difensore. Al 18' Savioli ci prova in due occasione da fuori area, ma l'ex Batani si fa trovare pronto su entrambe le occasioni. Al 28' Imola vola sulla fascia, crossa di prima intenzione e pesca Urbinati M., che come al solito si fa trovare pronto e insacca, portando i locali sul 2 a 0. Al 39' un indiavolato Torsani ruba palla a Tenti e da solo davanti a Batani tenta il pallonetto, che pero' finisce alto. Neanche il tempo di un giro d'orologio che Torsani si trova nuovamente faccia a faccia con Batani, che e' ancora bravo a bloccarlo in uscita bassa. Al rientro dagli spogliatoi la musica non cambia, il Misano ha ancora tante energie e non da la possibilita' al Morciano di alzare la testa. Al 58' Urbinati F. pescato sul secondo palo prova ad aprire il piattone per ribadire in rete, ma viene murato dalla difesa. Al 66' e' Meluzzi ad impensierire Batani con una punizione da posizione defilata, che schizza in mezzo all'area di rigore e costringe l'estremo difensore ospite a deviare in corner. La partita la chiude definitivamente Urbinati M., che all'87' viene servito a centro area da Urbinati F., aggira il diretto avversario e non da scampo a Batani. Dopo qualche parapiglia nel finale, il match termina sul risultato di 3 a 0 per i ragazzi di Bucci.

Luca Signorini

Responsabile Comunicazione

Vis Misano FC