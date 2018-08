VIDEO: Tentano furto nella notte negli uffici di Aquafan/Oltremare, una comitiva fa saltare il piano

Cronaca

| 12:14 - 30 Agosto 2018

Hanno tentato di rubare negli uffici della direzione di Aquafan/Oltremare ma la presenza di una comitiva ha fatto scattare l’allarme e il tempestivo arrivo dei carabinieri li ha messi in fuga. E’ accaduto nella notte tra martedì e mercoledì, attorno all’una, quando una banda di 4 malviventi a volto coperto si è introdotta all’interno della struttura riccionese. Pensando a quell’ora non ci fosse nessuno i ladri hanno cercato di introdursi negli uffici, con l’obiettivo di arrivare alle casseforti presenti al loro interno, ma non hanno fatto i conti con la presenza di una comitiva in visita educativa che si era attardata all’interno della struttura in compagnia dei dipendenti. Questi, accortisi della sgradita presenza, hanno dato l’allarme. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri di Riccione che hanno messo in fuga i malviventi dileguatisi nei campi attigui. Sono in corso le indagini per risalire ai responsabili del tentato furto, le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza potranno essere utili allo scopo. Gli inquirenti non escludono si possa trattare degli stessi autori che hanno colpito due attività presenti nella zona industriale della Perla Verde portando via alcune centinaia di euro.