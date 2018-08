Misano Adriatico, Gran Galà di Pattinaggio artistico: in pista oltre 20 medaglie nazionali ed internazionali

Sport

Tecnica, forza, concentrazione, ma soprattutto spettacolo: sono questi gli ingredienti del Gran Galà AICS di Pattinaggio artistico, ormai tradizionale appuntamento di fine estate organizzato dall’Associazione Italiana Cultura Sport ed in programma sabato prossimo, 1 settembre presso il Centro Sportivo “Rossini” di Misano Adriatico.



Dalle ore 21, una ventina di atleti medagliati a livello nazionale ed internazionale si alterneranno in pista per una serie di esibizioni che promettono di stupire il pubblico: tra loro, la coppia formata da Alice Esposito e Federico Rossi, campioni mondiali Junior (specialità coppie artistico); Letizia Ghiroldi, argento mondiale Seniores nel 2017; Maria Elisa Termine, campionessa italiana ed europea nella categoria Jeunesse, e Marco Fabio Topazio, campione europeo Cadetti. Non mancheranno nemmeno atleti azzurri come Nicola Marenda, Marco Pescatori e Michela Troiani, o campioni italiani FISR come Serena Favotto, Gabriel Fusco, Aurora Ghiroldi, José Enrico Inglese, Manuel Santulini, Giulia Rita Serafini e Maira Trento.



Un parterre di tutto rispetto, che metterà in pista complessivamente oltre 20 medaglie a livello nazionale ed internazionale, e che promette spettacolo per una serata aperta a tutti, ad ingresso libero, alla quale sono attesi anche il Presidente Nazionale AICS, Bruno Molea, e le autorità locali, a partire dal sindaco di Misano Adriatico, Stefano Giannini.



Il Gran Galà rappresenta uno dei momenti clou della 42esima edizione della Rassegna nazionale AICS di Pattinaggio artistico “Memorial Giorgio Perinetti”, che anche quest’anno porta a Misano Adriatico oltre 1.800 atleti appartenenti a circa 140 società di 15 differenti Regioni: fino al 7 settembre saranno impegnati in più di 140 competizioni, anche queste tutte ad ingresso gratuito, che assegnano i titoli iridati di specialità dell’Associazione in tutte le categorie, dai Primi passi (5 anni) ai Seniores.



I Campionati di Pattinaggio artistico si inseriscono all’interno di Verde Azzurro, manifestazione nazionale AICS che si svolge in contemporanea in altre città della Riviera romagnola con migliaia di competizioni che assegneranno i titoli italiani di Atletica leggera, Basket, Beach Tennis, Beach Volley, Bocce, Golf, Pallavolo e Tennis; ma anche conferenze, incontri formativi e momenti di socializzazione promossi dall’Associazione.



Verde Azzurro è organizzato dalla Direzione Nazionale AICS Dipartimento Sport con la collaborazione del Comitato Regionale AICS Emilia Romagna e dei Comitati Provinciali di Rimini, Ravenna, Forlì-Cesena e Bologna. La manifestazione si avvale anche del sostegno delle Istituzioni locali, tra cui il Comune di Misano Adriatico.



Per informazioni: www.aics.it.