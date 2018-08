Emotion Bike all’Italian Bike Festival: start up riminese dedicata al turismo in E-Bike

Turismo

30 Agosto 2018

Da venerdì 31 agosto al 2 settembre con l’Italian Bike Festival, si aprirà a Rimini una grande vetrina su tutte le novità nel mondo delle due ruote a pedali.

Una cornice ideale per presentare la start up tutta riminese dedicata al turismo esperienziale in e-bike, che sarà ospite all’interno dell’area expo della Lombardo, l’azienda che ha realizzato i mezzi che compongono il parco biciclette di Emotion Bike.

Emotion Bike nasce per unire il web e tutte le sue potenzialità, la fotografia, l’amore per la propria terra e per lo sport, al fine di realizzare un servizio innovativo per il territorio, facendo impresa e creando, quindi, occasioni di lavoro. Un progetto cullato per oltre due anni che si è concretizzato durante questa estate e che ha già suscitato notevole interesse tra gli operatori del territorio e apprezzamento da parte di chi ha già avuto modo di vivere le esperienze proposte alla scoperta di Rimini e della Romagna.



Da tempo il turismo legato alla bicicletta è diventato una fetta importante del settore, inoltre l’Emilia-Romagna punta a diventare la regione delle due ruote e della mobilità sostenibile, investendo nella realizzazione di una rete delle ciclovie, piste ciclabili e ciclopedonali.



Parallelamente l’evoluzione del turismo esperienziale ha aperto nuove prospettive per vivere il territorio: quindi perché non farlo in mountain bike a pedalata assistita. Un modo alternativo, sostenibile, adatto a tutti, senza stress e fatica per raggiungere i luoghi più suggestivi, ma anche un’esperienza capace di intercettare l’interesse di un pubblico ampio e trasversale.

Il nostro è un territorio da vivere da vicino, da conoscere guidati da chi ci vive, ma anche da raccontare: un soggetto unico che, se opportunamente veicolato, diventa un’occasione di comunicazione privilegiata per le strutture ricettive e per gli operatori turistici.



Emotion Bike quindi, si propone come la prima infrastruttura della regione in grado di fornire un supporto completo per soddisfare le esigenze degli operatori del turismo, realizzando contemporaneamente il desiderio degli utenti di vivere un’esperienza coinvolgente ed unica. Non solo un service efficiente per il cicloturismo a pedalata assistita, grazie anche alla realizzazione di una rete di collaborazioni con attori diversi del territorio, ma soprattutto un canale di comunicazione e coinvolgimento nel mondo off e on-line.



Utilizzando le tecnologie digitali, Emotion Bike, mette a disposizione degli operatori del territorio, strumenti rivolti in particolare al videomarketing in grado di captare nuovi target di mercato, ai quali offrire esperienze nuove e soprattutto declinabili in tutte le stagioni dell’anno. L’implementazione della comunicazione online di una regione ricca di storia e di tradizioni enogastronomiche, beni paesaggistici e culturali senza paragoni come quella di Rimini e della Romagna, permette di valorizzare nella sua interezza un territorio che ha ancora molte potenzialità non totalmente espresse, che possono garantire competitività sul mercato turistico internazionale.



Importanti strutture alberghiere hanno già aderito al progetto di Emotion Bike, riconoscendone valore e potenzialità. Tutti potranno approfondirne la conoscenza e scoprirne i servizi incontrando gli operatori Emotion Bike, da venerdì a domenica, presso lo stand Lombardo dell’Italian Bike Festival, magari partecipando alla campagna social creata per l’occasione, potendo così usufruire di interessanti vantaggi.