Palestra via Alghero, lavori demolizione conclusi. Procede anche riqualificazione scuola Riccione Paese

Attualità

Riccione

| 11:22 - 30 Agosto 2018

Si sono conclusi i lavori di demolizione alla vecchia palestra della scuola media statale di via Alghero. In concomitanza con la pausa estiva delle lezioni scolastiche, l’intervento come da calendario, è stato eseguito in efficienza e sicurezza a scuola chiusa per evitare possibili disagi agli alunni. Si procederà ora con i lavori alle fondazioni per poi avviare la costruzione vera e propria della nuova palestra. Per circa 1 milione di euro la nuova struttura impiantistica con pareti rivestite in legno, sarà dotata di termocappotto sulle facciate esterne e negli spogliatoi con impianti di illuminazione e di riscaldamento che garantiranno una buona coibentazione e risparmio energetico. Rinnovata dal punto di vista degli standard di prestazione e di miglioramento sismico, idonea ad aumentarne l’uso per lo svolgimento delle attività extrascolastiche, a partire dall’adeguamento alle regole federali per il gioco della pallavolo, la nuova palestra verrà anche completamente rinnovata sull’altezza, uniformata a 7 metri rispetto al corpo attuale.



Nessuna pausa estiva anche alla scuola elementare di Riccione Paese.

I lavori al secondo stralcio di riqualificazione sismica ed energetica procedono a ritmo spedito, dopo aver concluso nei mesi scorsi l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi e di abbattimento alle barriere architettoniche.