Italian Bike Festival, sabato 1 settembre c'è la cicloturistica in Mtb nel territorio riminese

Sport

Rimini

| 11:16 - 30 Agosto 2018

Destinazione Turistica Romagna invita gli appassionati delle due ruote, alla cicloturistica Mtb Italian Bike Festival organizzata in collaborazione con Impro Bikers ed in programma sabato 1 settembre. Nel corso della giornata sono in programma 2 escursioni. L’iscrizione è gratuita, basta presentarsi venerdì 31 agosto presso la Segreteria Organizzativa situata all’interno del Palazzo del Turismo. Il giro accompagnato attraverserà il territorio riminese e sarà riservato ai possessori di Mountain bike. Il percorso attraverserà la città di Rimini passando dal Borgo San Giuliano, teatro della prossima Festa dè Borg e sul Ponte di Tiberio con il suo invaso appena ristrutturato. Continuerà poi sui sentieri ciclabili del Parco XXV Aprile per uscire dal centro abitato e raggiungerà l’entroterra di Rimini.



Giro 35 Km circa – 750 MT Dislivello positivo

Tempo di percorrenza: 3 ore circa

Partenza da Italian Bike Festival – Stand Destinazione Turistica Romagna

Orari: Giro Mattutino – Ritrovo e partenza ore 10.00

Giro Pomeridiano – Ritrovo e partenza ore 14.30

Numero massimo partecipanti: 25

Il percorso interessa strade aperte alla circolazione per cui è obbligatorio l’uso del casco e il rispetto del codice della strada. Si declina ogni responsabilità in caso di sinistri verso i partecipanti e verso terzi.