Tagliati i giochi gonfiabili dei bambini, raid dei vandalico allo stadio Nicoletti di Riccione

Cronaca

Riccione

| 11:02 - 30 Agosto 2018

Vandalismo nella notte all’interno dello stadio Nicoletti di Riccione. Sono stati tagliati due gonfiabili – un castello e uno scivolo - posti all’interno di un’area dietro la tribuna centrale attrezzata dalla società calcistica Fya Riccione ad una sorta di piccolo parco a disposizione gratuitamente non solo degli iscritti al camp estivo, ma di tutti i bambini della città. L’amara scoperta giovedì mattina prima delle otto quando gli addetti hanno aperto il centro estivo: i due gonfiabili di grosse dimensioni erano tagliati in una decina di punti. Lo stadio di notte è chiuso e dunque chi si è introdotto all’interno dell’impianto lo ha fatto deliberatamente per compiere l’inqualificabile gesto. “Perché non possiamo più giocare?" la domanda dei bambini che frequentano il summer camp della Fya: da subito tutti si sono messa al lavoro per rendere di nuovo utilizzabili i gonfiabili e permettere a tutti i bambini riccionesi di divertirsi restituendo loro il diritto a giocare.