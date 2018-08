Scooter contro furgone a Santarcangelo, grave motociclista 61enne

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 10:50 - 30 Agosto 2018

Grave incidente stradale a Santarcangelo di Romagna, in via Andrea Costa al civico 102. L'allarme è scattato intorno alle ore 8, con la chiama al 118 di alcuni automobilisti che hanno assistito alla scena: sulla via cittadina uno scooter, con alla guida un 61enne, sarebbe andato a scontrarsi contro un furgone. Ad avere la peggio è stato ovviamente il conducente dello scooter, che è rimasto a terra in gravi condizioni. I soccorsi sono stati praticamente immediati, con una ambulanza e l'automedica di Romagna Soccorso. L'uomo, dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato d'urgenza presso l'ospedale 'Bufalini' di Cesena. Sul posto la polizia municipale, che ha svolto i dovuti accertamenti sulla dinamica dell'iincidente. Foto di repertorio.