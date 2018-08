Sedicenne fatta prostituire in cambio di droga, due arresti. Ragazza accompagnata a turno dai due uomini dai 'clienti'

Cronaca

Rimini

| 10:35 - 30 Agosto 2018

Hanno costretto una ragazzina di 16 anni a prostituirsi per pagarsi la droga: con questa accusa due uomini residenti a Bellaria Igea Marina, di 34 e 46 anni, sono stati arrestati al termine di un'indagine coordinata dal Sostituto Procuratore Davide Ercolani, come riferito da stampa locale. Stando alla ricostruzione degli inquirenti veniva accompagnata a turno dai due uomini agli incontri con i 'clienti' per tariffe che andavano dai 20 ai 1.500 euro. Alle volte la ragazza sarebbe stata 'ceduta' ai pusher albanesi direttamente per avere lo stupefacente. E' stata la stessa madre, preoccupata per le assenza da casa delal figlia, a scoprire la vita parallela della 16enne esaminando i suoi profili social.