Riccione, degrado totale al Marano: consigliere Pd all’attacco del Comune

Attualità

Riccione

| 09:49 - 30 Agosto 2018

"Il Marano, la tanto citata porta Nord della Città, lasciata lì all’abbandono, come se quasi non esistesse. La totale incuria della vegetazione, i manti stradali dissestati, i marciapiedi in uno stato aberrante, il ponte di legno privo di ogni manutenzione con la staccionata fradicia, a tratti divelta e quindi quanto mai pericolante e… le colonie, le tanto chiacchierate colonie".

Ad attaccare l'amministrazione è il consigliere del Pd Simone Imola che attraverso un comunicato stampa spiega: "Ho atteso il termine della stagione estiva, nella speranza che qualcosa si smuovesse, ma nulla. Nulla di nulla; gli anni passano, il degrado aumenta e nessuno fa nulla.

L’esponente del Pd ricorda "dopo che nelle elezioni del 2014 il Marano fu proclamato come polo Universitario e nella propaganda elettorale del 2017 fu definito il centro degli Sport di spiaggia, ho avuto il timore che la maggioranza che governa la nostra città non avesse un progetto in grado di valorizzare quell’area, ne quantomeno idee da perseguire e cercare di attuare nel lungo periodo. E il timore è diventato una realtà! Speravo comunque che al primo posto fosse messo almeno il decoro urbano! Invece il nulla! A questo punto mi chiedo a che cosa stiano lavorando i nostri amministratori. E, pur sforzandomi, non riesco a darmi una risposta. Questa situazione non è più accettabile sia per i residenti in zona, sia per i pochi turisti che continuano a soggiornavi per le loro vacanze. Allora, come in molte altre circostanze, mi sono permesso di interpellare direttamente gli uffici preposti, nella speranza che gli addetti ai lavori siano in grado di rispondere alle mie richieste, come hanno già fatto in altre circostanze dimostrando una grande professionalità, e possano suggerire ai politici che governano attualmente la città ipotesi di lavoro da perseguire."

Il consigliede Pd conclude: "A cosa serve il portale "segnala Riccione" sul sito del comune di Riccione, se alle segnalazioni ricevute nessuno da un seguito, se non solamente comunicando il numero della pratica ed il protocollo.