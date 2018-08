Autobus gratis con l'abbonamento del treno: sabato parte l'integrazione 'Mi muovo anche in città'

Attualità

Rimini

| 09:18 - 30 Agosto 2018

In regione si punta alla mobilità sostenibile, per questo da sabato 1 settembre, parte anche a Rimini "Mi muovo anche in città", l’integrazione tariffaria tra treno e bus destinata a chi possiede un abbonamento ferroviario annuale o mensile: chi ne ha uno potrà infatti viaggiare gratuitamente sugli autobus urbani della città sia di partenza che di destinazione.

Un’opportunità possibile grazie all’investimento della Regione di 5 milioni di euro l’anno e valida nelle 13 città con più di 50mila abitanti, tra cui anche Rimini. In totale sono 58mila gli abbonati che godranno dell’integrazione tariffaria treno-bus urbano. Un investimento che avrà ricadute immediate sulla vita di tutti i giorni di pendolari, in particolar modo lavoratori e studenti. Si prevede un risparmio annuo per abbonato che va dai 110 ai 180 euro, quindi più libertà negli spostamenti all’interno dei centri abitati, con la possibilità di lasciare a casa l’auto, e un guadagno nella qualità dell’aria in città. Gli abbonamenti annuali e mensili dovranno essere caricati sulla tessera 'Mi muovo' emessa dalle aziende del trasporto pubblico locale oppure sulla tessera 'Unica' emessa da Trenitalia.

Per ottenere la carta è necessario compilare un modulo, scaricabile anche on line sul sito internet trenitalia.com - sezione trasporto regionale Emilia Romagna - allegare una fototessera ed esibire un documento di identità. Una volta ottenuta, sarà possibile acquistare e ricaricare l’abbonamento presso una qualunque biglietteria ferroviaria o self service Trenitalia dell’Emilia Romagna.