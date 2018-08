Ponti, quattro in Alta Valmarecchia sotto la lente della Provincia: "Servono un paio di milioni"

Attualità

Novafeltria

| 08:26 - 30 Agosto 2018

Ponti della provincia di Rimini sorvegliati speciali. 'Con un decreto d'urgenza, Roma vuole un report sullo stato di fatto di ponti e cavalcavia entro sabato. "Si tratta di una follia puramente demagogica, se dal Governo non ci arriveranno le risorse, sarà solo una presa in giro per i cittadini". Il vicepresidente della Provincia, Riziero Santi, non le manda a dire. I ponti e i cavalcavia che sono sotto il controllo nel riminese "sono circa duecento di cui quattro in zona Alta Valmarecchia che necessitano di interventi: per il ponte sulla strada provinciale 91 a Casteldeci, quello sulla provinciale 8 a Sant’Agata, a Molino di Bascio e Ca’ Moroncini a Pennabilli, faremo dei lavori per un importo di 500mila euro". Per altri sei, sempre in zona Alta Valmarecchia, "ci sarà una limitazione al traffico dei mezzi pesanti, in modo da non appesantire le strutture", continua Santi, che segnala come non ci sia "alcun allarme nel nostro territorio, ma non si possono chiedere dei report in una settimana che necessitano di un paio di anni, almeno un paio di milioni di euro e riguardano circa 800 infrastrutture se si consideranoanche quelle comunali. La verità è che devono fornirci le risorse economiche per riuscire a muoverci in modo serio, con carotaggi, controlli sul campo, tecnici, non con valutazioni empiriche tanto per fare vedere che si sta facendo qualcosa dopo quanto accaduto a Genova". Ad esempio, continua Santi, "potrebbero iniziare a lasciarci le entrate riguardanti Rc auto, Ipt e Tariffa ambientale che invece dobbiamo girare alle casse dello Stato restando senza i soldi per tappare le buche".