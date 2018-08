Cane feroce aggredisce e azzanna barboncino lungo la strada, panico tra i passanti

Cronaca

Riccione

07:15 - 30 Agosto 2018

Un cane pitbull, azzanna un barboncino nella pancia per una decina di minuti minuti tanto da ridurlo in gravi condizioni, per poi seminare il panico fra i passanti. L’episodio si è verificato mercoledì mattina a Riccione. A riferire l'episodio - sulla pagina Facebook Come vorremmo la nostra Riccione - è Esperia Tonini dell’Hotel Parioli. "Questa mattina in viale Michelangelo è caduta una turista di fronte al mio hotel. Ha battuto la testa e perdeva molto sangue: l’ambulanza è arrivata subito e appena ladonna è stata caricata, è arrivato in zona anche un cane tipo pitbull che aveva un’imbracatura al corpo, ma era privo di collare e museruola". Una volta davanti all’hotel il cane "ha azzannato nella pancia un barboncino che stava passando lungo la via, e veniva tenuto al guinzaglio dai suoi padroni. Il cane era inferocito e non lasciava la preda - spiega ancora la donna -. Il padrone del barboncino, insanguinato al volto, è finito a terra, teneva il suo barboncino e cercava di cacciare l’altro cane. Ma quello non aveva alcuna intenzione di mollare la preda". I numerosi presenti erano come scioccati: "Le donne urlavano, mentre alcuni uomini si sono armati di scope" per tentare di mettere la parola fine al morso del cane. "Dopo molti minuti - racconta la signora Esperia - il cane ha mollato, ma non si è allontanato dalla zona. Anzi puntava un altro attacco". Una scena di panico assoluto, con "i presenti che scappavano o si rifugiavano dietro ai cancelli privati. Alla fine il 'pitbull' si è allontanato e si è diretto verso il mare". A quel punto l’ambulanza ha dovuto soccorrere due persone: la donna caduta e il proprietario del cagnolino, mentre il barboncino è stato portato da un veterinario". L’albergatrice conclude: "Abbiamo avuto tutti una grandissima paura. Sono preoccupata. Spero che i padroni abbiano ritrovato subito quel cane 'feroce' prima che potesse compiere un altro danno".