Rimini Calcio, otto reti nel test contro l'Athletic Poggio: doppiette di Battistini e Candido

Sport

Rimini

| 21:25 - 29 Agosto 2018

Otto reti per il Rimini di Luca Righetti sul campo di Poggio Berni nel test contro l’Athletic Poggio, formazione militante nel campionato di Prima categoria e allenata dall’ex biancorosso Ignazio Damato. Nella prima parte del test sono andati a segno Badje, Battistini autore di una doppietta, Brighi e Arlotti. La rete dei padroni di casa è stata realizzata da Manfroni. Nella seconda parte del test il Rimini ha colpito con Simoncelli e due volte con Candido. Mister Righetti ha lasciato a riposo precauzionale Buonaventura, Alimi, Ferrani e Cecconi. Positivo il ritorno in campo di Cicarevic, ormai pienamente recuperato dopo il problema al ginocchio.

Prossimo impegno domenica 2 settembre con la Sambenedettese. L’incontro si disputerà allo stadio “Riviera delle Palme” con inizio alle ore 20.30.

FESTA IN PIAZZA Giovedì, a partire dalle ore 19.30 in piazza Cavour, il nuovo Rimini F. C. si presenterà ufficialmente agli sportivi e a tutti i tifosi della maglia a scacchi. Un momento di festa, organizzato appositamente nel cuore della città, per conoscere più da vicino i ragazzi che si apprestano a disputare il prossimo impegnativo campionato di serie C. Nell’occasione verranno anche presentate le nuove divise ufficiali che verranno utilizzate durante la stagione 2018-19. Il Rimini F. C. invita tutti gli sportivi e i supporter biancorossi a partecipare con una sciarpa o una bandiera in modo da colorare la serata e far sentire alla squadra tutto l’affetto e il calore del proprio pubblico.