Calcio C, colpo Ternana: preso l'ex Rimini Nicastro. Alessandro Marchi verso il Pesaro

| 19:37 - 29 Agosto 2018

Attraverso una nota ufficiale, le Ternana comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dell'attaccante Francesco Nicastro. Il fantasista ex Rimini, classe '91 e in precedenza al Bellaria in C2 (si mise in luce con 10 reti in 27 partite) arriva in rossoverde in prestito annuale con diritto di riscatto dal Foggia (27 presenza e 4 gol). Nelle stagioni precedenti ha militato in B nel Perugia (30 e 8 gol) e per due stagioni alla Juve Stabia in serie C (16 gol in 58 partite). La Ternana probabilmente sarà inserita nel girone B.

Un altro ex biancorosso, il centrocampista 29enne Alessandro Marchi, lo scorso anno 12 presenze nella Sambenedettese (in precedenza due al Livorno), sta firmando per il Pesaro. Nel suo curriculum Piacenza (una stagione in B), Frosinone, Catanzaro, Cremonese e Pavia, tutti club di serie C.

A proposito del Pesaro, la squadra Berretti è allenata dal romagnolo Massimo Scardovi, già tecnico di Bellaria e Forlì, Morciano, Savignanese, lo scorso anno al Fano come vice di Agatino Cuttone.