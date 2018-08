Scm chiuderà la fonderia di Rimini, 120 dipendenti perdono il lavoro

Attualità

Rimini

16:46 - 29 Agosto 2018

L'azienda riminese Scm, produttrice di tecnologie per la lavorazione di legno, plastica, vetro, pietra, metallo e materiali compositi, ha intenzione di chiudere la Fonderia del sito di Rimini e ridimensionare quella di Verucchio. A renderlo noto, in un post sulla sua pagina Facebook, è il segretario generale della Fiom-Cgil Emilia-Romagna, Bruno Papignani. In una telefonata, spiega il sindacalista, l'azienda romagnola ha spiegato "di essere impegnata a trovare una soluzione condivisa, agendo prevalentemente sulla volontarietà. Trattandosi di 120 esuberi che verranno formalizzati nelle prossime ore e della chiusura di uno stabilimento, mi riesce difficile immaginare un punto di incontro. Scm Group - aggiunge Papignani - è uscita l'anno scorso da una crisi durata molti anni e governata senza traumi dal sindacato, oggi per le stesse dichiarazioni aziendali vi è una ripresa sostanziale e nel gruppo le cose vanno bene anche in termini di fabbisogni occupazionali. Sapevamo e avevamo discusso anche nell'ultimo integrativo le criticità del comparto delle fonderie,la necessita di investimenti osserva - dunque niente che giustificasse questa decisione di ristrutturare gli assetti produttivi del gruppo attraverso chiusure ed esuberi". Quindi, argomenta ancora il segretario della Fiom emiliano-romagnola, "la soluzione sta nell'esaminare bene e in forma congiunta la situazione, per arrivare ad una intesa che non preveda nessun licenziamento. In ogni caso avvertite le strutture sindacali territoriali, nella discussione verranno coinvolti tutti i lavoratori del gruppo e decideremo come rispondere. Fim Fiom Uilm nazionali riuniranno il proprio coordinamento rapidamente, come rapidamente intendiamo fare l'incontro con l'azienda".