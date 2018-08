L'ex calciatore del Milan Massimo Ambrosini in visita ad Aquafan: 'dai 14 anni vengo a Riccione'

Attualità

Riccione

| 15:46 - 29 Agosto 2018



“Sono sempre qui all’Aquafan. Sono un vero fan di questo parco acquatico”. Massimo Ambrosini ha fatto tappa ieri sulla collina di Riccione, insieme a figli e alcuni amici.



Immancabili per l’ex calciatore e opinionista di Sky Sport, le scivolate dallo Strizzacool con il gommone formato famiglia, ma anche dal Black Hole e dal Kamikaze. “Il Kamikaze è il mio scivolo preferito. Facevo battaglie quando ero ragazzino a chi arrivava prima e ancora oggi continuo a sfidare amici giù da quella discesa mozzafiato” confida.



Per Ambrosini il fascino di Aquafan si rinnova ogni anno: “Ricordo quando a 14/15 anni partivo con gli amici in treno da Pesaro per arrivare qui a Riccione e sperare di poter entrare tra i primi 50 con un concorso di ‘Sorrisi e Canzoni’. Ora ci porto i miei figli e i loro amichetti perché so di trovare sempre il meglio. Ogni anno questo parco offre qualcosa di nuovo ed è sempre più bello”.



Di che colore è stata l’estate di Ambrosini? “Il mio colore preferito è viola quindi dico viola. E non sono per nulla scaramantico”.



Ormai le vacanze sono finite anche per lui e si ricomincia a lavorare a Sky Sport, “per il resto del tempo faccio il papà a tempo pieno”.