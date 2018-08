Litorale di Riccione tiene bene dopo le mareggiate, ok il sopralluogo del Comune

Attualità

Riccione

| 15:27 - 29 Agosto 2018

La spiaggia di Riccione complessivamente ha ben tenuto a fronte della mareggiata che domenica scorsa ha colpito il litorale. Dal sopralluogo di questa mattina effettuato in tutta la spiaggia, l’assessore al demanio Andrea Dionigi Palazzi ha potuto verificare la sostanziale stabilizzazione della situazione erosiva.

Un controllo che ha riguardato ogni fascia di spiaggia dalla zona ai confini con Misano, all’Abissinia , il porto, Fontanelle, l’Alba fino al Marano. Occasione anche per incontrare, assieme al presidente della Cooperativa Bagnini Diego Casadei, i concessionari degli stabilimenti balneari che hanno espresso soddisfazione per la situazione complessiva dell’arenile, fermo restando la convocazione prevista a breve, da parte dell’amministrazione, delle associazioni di categoria dei bagnini al fine di illustrare il programma di contrasto all’erosione che verrà messo in campo per i prossimi mesi.

“I primi interventi partiranno nei primi giorni di ottobre – dichiara l’assessore al demanio Andrea Dionigi Palazzi – con la realizzazione della duna invernale e il refluimento delle sabbie tramite il sabbiodotto.

A conclusione della stagione estiva mettiamo mano ai puntuali interventi che, mese dopo mese, abbiamo dedicato alla difesa del litorale riccionese sia con lavori mirati per risolvere situazioni di criticità contingenti che per delineare un’azione programmata di difesa della costa a partire dalla manutenzione straordinaria della barriere soffolte in sacchi di sabbia.

Un lavoro che procede a doppio binario: ai nostri interventi sono associati quelli della regione Emilia Romagna.

Lo scorso maggio l’assessore regionale Paola Gazzolo ha convocato il Tavolo di Costa con il proposito di riprendere e condividere a settembre una strategia a medio e lungo termine di gestione integrata della costa. Un incontro atteso che procede di pari passo con le innovazioni introdotte in via sperimentale dall’amministrazione e che hanno dato ad oggi ottimi risultati in termini di ripopolamento della flora e della fauna marina e difesa del litorale quali sono i reef ball e i moduli sommersi Wmesh”.