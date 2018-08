Riccione, l'assessore Caldari in visita al Camping Adria: partono i confronti sulla stagione estiva

Attualità

Riccione

| 15:27 - 29 Agosto 2018

Con la visita al Camping Adria l’assessore al turismo Stefano Caldari ha inaugurato uno speciale tour di ascolto degli operatori, un primo confronto informale sulla stagione estiva che si avvia a conclusione e un’iniziale raccolta di indicazioni e suggerimenti per le azioni strategiche da mettere in campo in sinergia pubblico/privato nei prossimi mesi.

“L’amministrazione comunale incontrerà presto le associazioni di categoria, i comitati, i club di prodotto per fare il punto sull’estate 2018 ed illustrare le linee guida per l’immediato futuro – dichiara l’assessore Caldari. Ho deciso di avviare una prima consultazione di alcuni degli stakeholders della nostra città, rappresentanti degli operatori balneari, degli albergatori e delle strutture ricettive, dei commercianti, così da raccogliere suggestioni utili per impostare il lavoro che ci attende”.

Nella foto l'assessore Stefano Caldari, la titolare del Camping Adria Monica Saielli e il presidente del consiglio comunale Gabriele Galassi