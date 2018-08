Rimini, aumenta la percentuale di raccolta differenziata. 'Bene i controlli delle Gev'

Attualità

Rimini

| 15:24 - 29 Agosto 2018

E’ un dato confortante quello pubblicato lo scorso lunedì 27 agosto dall’Agenzia regionale per la prevenzione, l´ambiente e l´energia dell´Emilia-Romagna. Dall’analisi dei dati, da cui risulta che in Emilia-Romagna la raccolta differenziata fatta nel 2017 è arrivata al 64,3%, segnando una crescita del +2,5 %, emerge che sono diversi i comuni virtuosi che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante risultato.





Tra questi emerge proprio il Comune di Rimini che, con il suo +3,3% contribuisce a tenere alta la media di questo trend positivo. Un risultato che conferma gli obiettivi dell’amministrazione comunale di questi anni, che sono perfettamente in linea con quelli degli anni precedenti per i quali era già emerso un +20 punti percentuali rispetto al 2008.





“E’ fondamentale mantenere alta l’attenzione - ribadisce l’assessore all’ambiente Anna Montini - sia sulle modalità di raccolta dei rifiuti, rendendole sempre più efficienti, sia dal punto di vista della comunicazione nei confronti dei cittadini, e della sensibilizzazione sui grandi benefici ambientali della raccolta differenziata. Il risultato ampiamente positivo è anche frutto dell’ammodernamento del sistema di raccolta in tutto il territorio a monte della statale 16. Sono stati introdotti infatti nuovi cassonetti, più comodi, e sono stati aggiunti ex novo, circa nella metà delle isole ecologiche, cassonetti per la raccolta di sfalci e ramaglie, nei i quali, allo stesso modo di quel che avviene per i cassonetti dell’organico, continuiamo a raccomandare di non inserire mai sacchetti di plastica. Anche i controlli sul territorio da parte delle Guardie Ecologiche Volontarie, hanno contribuito al raggiungimento del buon risultato ma, teniamo a precisare, che è sempre importante che ognuno faccia la propria parte, differenziando con attenzione i rifiuti e conferendoli correttamente, pensando al bene comune, al decoro e ai benefici sull’ambiente”.