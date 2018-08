Santarcangelo saluta la fine dell'estate con una grande tavolata: torna la 'Ligaza'

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 15:06 - 29 Agosto 2018

Venerdì 31 agosto è in programma un nuovo appuntamento con gli eventi di “Estate viva Santarcangelo”: dalle ore 19,30 le vie del centro si trasformeranno in una grande tavolata per la “Ligaza di fine estate” animata anche da musica e performance di Giusy Zenere "Cabaret", Big Band Giulio Faini, Monia Angeli e Jack Zaghini.

La serata conviviale – organizzata da Pro loco, associazioni Noi della Rocca, Seven Ars e Città Viva – si concluderà infine alle 23 con un brindisi in piazza Ganganelli.

Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare all’ufficio IAT – Pro Loco di Santarcangelo al numero 0541/624.270.