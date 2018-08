Le telecamere di Rai 2 all'Acquario di Cattolica, protagonista di 'Sereno Variabile Estate'

Attualità

29 Agosto 2018

A bordo dell’‘ammiraglia’ Sereno Variabile Estate, da sempre punto di riferimento per conoscere le bellezze italiane, il ‘capitano’ Osvaldo Bevilacqua fa tappa, questo sabato 1 settembre alle ore 13.30 su Rai 2, all’Acquario di Cattolica.



Una splendida cartolina per invitare nuovi visitatori a trascorrere ancora un po’ di vacanze, a settembre, nell’acquario più grande dell’Adriatico.



Bevilacqua è rimasto particolarmente colpito dalle attività di tutela e divulgazione che l’Acquario di Cattolica porta avanti dalla sua fondazione. In particolare, nella puntata diretta dal regista Raffaele Maiolino, il conduttore incontrerà biologi, acquaristi, ricercatori. Si parlerà di due progetti che rientrano nel grande macro progetto ‘Salva una Specie’: quello di Plastifiniamola, nato per combattere la grande calamità della plastica in oceani e mari di tutto il mondo, spiegato dalla dottoressa Lara Cardelli, e quello sul monitoraggio degli squali in Adriatico, portato avanti dal parco insieme all’Università Politecnica delle Marche, curato dal biologo e ricercatore dottor Filippo Bargnesi.



Il programma si soffermerà poi sulle cibature degli immensi squali toro, i più grandi dell’Adriatico, dei pinguini di Humboldt e delle Lontre dalle piccole unghie orientali, appuntamenti fissi e quotidiani dell’Acquario di Cattolica: per il pubblico di appassionati di viaggi e natura vedere quanto accade dietro le quinte del parco sarà sicuramente una sorpresa.



Il programma racconterà anche un altro speciale dietro le quinte dell’Acquario, quello degli ‘Incontri straordinari’, come Piccolo Veterinario. Dedicata ai piccolissimi, questa deliziosa mini-experience dell’Acquario di Cattolica vede i bimbi dai 3 ai 6 anni trasformarsi in veterinari. Indossando camice e stetoscopio, si va alla scoperta dei mari, si apprendono le differenze fra pesci cartilaginei e pesci ossei, si impara cosa sono le branchie, a cosa servono le pinne e si finisce per… visitare squali, pesci e pinguini – di pelouche, naturalmente - con apposito stetoscopio luminoso e termometro.



Fino al 17 settembre l'Acquario sarà aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 16.30