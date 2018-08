Rimini, fruttivendolo ferma giovane gambiano in sella alla bici rubata alla moglie: viene preso a bottigliate

Cronaca

Rimini

| 14:19 - 29 Agosto 2018

Il titolare di un negozio di ortofrutta in via Coletti, a Rimini, è stato aggredito, assieme ai suoi dipendenti, da un 22enne originario del Gambia, che sul capo aveva già numerosi precedenti penali, per i reati di detenzione e spaccio di stupefacenti, furto in abitazione e resistenza. I fatti sono accaduti intorno alle 13 di lunedì: il giovane di colore è arrivato davanti all'ortofrutta in sella alla bicicletta che era stata rubata il giorno prima alla moglie del titolare. Quest'ultimo è intervenuto, venendo spintonato dal 22enne, poi tornato armato di un coccio di bottiglia, con il quale ha aggredito sia il fruttivendolo che due collaboratori, intervenuti in aiuto. A distanza di 24 ore, dopo aver raccolto le testimonianze degli aggrediti e visionato le telecamere di videosorveglianza, la Polizia ha trovato il 22enne mentre faceva la fila alla Caritas per un pasto. Alla vista degli agenti, ha reagito alzando la voce e gesticolando nervosamente cercando di eludere l’identificazione e, solo dopo alcuni momenti concitati, ha gettato con violenza la carta d’identità sul tavolo, allo scopo di distrarre l’attenzione degli operatori, prima di colpirli a gomitate per fuggire. Si è scatenato il panico alla Caritas, ma i poliziotti sono riusciti a fermare il 22enne, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per lesioni aggravate, e riportare la calma. Il titolare dell'ortofrutta ha riportato ferite ed escoriazioni alle mani e al petto.