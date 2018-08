San Marino Calcio, il nuovo tecnico è Simone Muccioli: era in ballottaggio con Roberto Rossi

Sport

| 13:49 - 29 Agosto 2018

Fumata bianca in casa biancazzurra. Mercoledì mattina si è raggiunto l’accordo con mister Simone Muccioli (nella foto con il ds Oberdan Melini), al quale è stata affidata la panchina del San Marino Calcio dopo le dimissioni del tecnico . Il mister romagnolo, reduce dall’esperienza prima con il Romagna Centro e poi con il Rimini (esonerato con la squadra a -1 dalla vetta), ha battuto la concorrenza di Roberto Rossi. Muccioli prende il posto del dimissionario Aiello. La squadra andrà completata con almeno sei giocatori over (due difensori, due centrocampisti e due attaccanti) e altri under. Tra i nomi in lista Pasquini ora al Cesena, ex Rimini lo scorso anno con Muccioli.

"E' il tecnico che come altri ha il profilo che cercavamo: conosce la categoria.giovane, preparato, ambizioso e molto determinato - spiega il ds oberdan Melini - per affrontare una stagione difficile in cui praticamente giocheremo sempre in trasferta".

Domenica 2 settembre il primo turno di Coppa Italia alle ore 16 allo stadio Macrelli di San Mauro Pascoli contro la Sammaurese.

Il campionato inizierà il 16 settembre. Entro il fine settimana sono attesi i gironi.

Stefano Ferri