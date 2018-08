Giovedì 30 agosto cala il sipario su 'the show', il musical itinerante che ha incantato Riccione

Eventi

Riccione

| 13:47 - 29 Agosto 2018

La grande avventura di The Show sta per concludersi. Giovedi 30 Agosto girera' a Riccione, per le ultime 3 volte di questa estate, il treno del Musical Viaggiante.



Dopo un inizio a sorpresa che ha lasciato stupita tutta la citta', The Show ha macinato km e successi, con un Agosto da record tutto sold out. E' stata una bellissima avventura, fatte di 9 serate, 24 artisti di musical, 27 spettacoli, piu' di 1200 persone e tante anzi tantissime collaborazioni e partecipazioni di enti pubblici, privati e personacci di spicco della tv e del web.



Il passaparola e' stata l'arma in piu' che ha portato tante persone a tornare piu' volte sul treno, per partecipare e vivere a questo grande spettacolo in movimento.