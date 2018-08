Ruba pezzi di formaggio al banco frigo e li nasconde nelle tasche, in manette 'topo' di supermercato

Cronaca

Rimini

| 13:14 - 29 Agosto 2018

Martedì 28 agosto i Carabinieri di Rimini hanno arrestato un 35enne lituano, con precedenti, visto in un supermercato mentre si aggirava con fare sospetto tra gli scaffali, guardandosi più volte intorno accertandosi di non essere osservato. Seguito con circospezione dagli addetti alla sicurezza, l'uomo si è impossessato di 8 pezzi di formaggio, prelevandoli dal banco frigo e nascondendoli nei propri pantaloni. All'uscita, ha superato le casse senza pagare, venendo però bloccato dai Carabinieri. Le merce è stata restituita e il 35enne, arrestato, è finito ai domiciliari. Mercoledì l'arresto è stato convalidato in tribunale, con la condanna del lituano a 8 mesi di reclusione, con pena sospesa.





Si legge in una nota dell'Arma: "L’attenzione del Comando Compagnia Carabinieri di Rimini rimane alta e costante sull’intera giurisdizione di competenza in considerazione del fatto che il fenomeno dei reati contro il patrimonio registra dati rilevanti che richiedono un’efficace e costante azione di contrasto al fine di rassicurare la cittadinanza ed incrementare la percezione di sicurezza.

Pertanto continueranno con assiduità i servizi di prevenzione e contrasto svolti dall’Arma dei Carabinieri per arginare il fenomeno delittuoso in questione".