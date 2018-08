Anche la Lega Nord protesta per il nuovo centro commerciale di Misano e avvia una raccolta firme

Attualità

Misano Adriatico

| 12:45 - 29 Agosto 2018

Monta la protesta della Lega per la realizzazione di un nuovo centro commerciale nel Comune di Misano Adriatico. A dare l’allarme è il segretario prov.le del riminese, Bruno Galli, in tandem con il referente cittadino del Carroccio, Marco Sensoli che in questi giorni ha promosso la sottoscrizione di una petizione per frenare la cementificazione dell’area: “siamo convinti che la scalata dei grandi punti vendita metta a repentaglio la sopravvivenza dei piccoli negozi di quartiere e delle attività a conduzione a familiare.” La Lega non risparmia le critiche all’Amministrazione Giannini che ha preferito “prestare il fianco a questa maxi manovra commerciale piuttosto che rilanciare l'attrattività del territorio con un progetto di riqualificazione del centro storico e di tutela della filiera produttiva locale".

“Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento della petizione popolare per risvegliare la coscienza del Sindaco Giannini perché a chiedercelo sono stati proprio i cittadini di Misano” – conclude Sensoli – “confidiamo nel buon senso dell’Amministrazione e in un passo indietro rispetto all’edificazione dell’ennesimo centro commerciale".