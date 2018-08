Gli anziani diventano protagonisti di uno spettacolo di storie e immagini a Coriano

Eventi

Coriano

| 12:41 - 29 Agosto 2018

Andrà in scena, nella piazza Mazzini di Coriano, proprio di fronte al Municipio, lo spettacolo “Volti e voci della mia gente” tratto dall’omonimo libro di Giancarlo Frisoni con la regia di Orietta Zamagni e il montaggio di Paolo Campagna.



Uno spettacolo di storie ed immagini, che nasce per dare voce alla generazione dei nostri nonni, generazione dove affondano ancora le nostre radici e ché non ha più voce.



Saranno proprio gli anziani fotografati i veri protagonisti, saranno gli invitati speciali per ricordare e fare rivivere le loro emozioni, le loro storie, i loro percorsi, le sensazioni.



L’Appuntamento è per sabato 1 settembre alle ore 21:00 in piazza Mazzini – Coriano