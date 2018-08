Servizio civile nazionale: domande entro il 28 settembre, 2 i posti disponibili a Poggio Torriana

Attualità

Poggio Torriana

| 11:55 - 29 Agosto 2018

È stato pubblicato il bando 2018/2019 del servizio civile nazionale. Fino al 28 settembre è possibile, dunque, presentare domanda di partecipazione ad uno dei 5.408 progetti che si realizzeranno tra il 2018 ed il 2019 su tutto il territorio nazionale e all'estero. Un vero e proprio invito, rivolto a ragazzi e ragazze, a dedicarsi ad uno dei progetti formativi proposti, impegnandosi a favore della propria comunità e mettendo in campo le proprie competenze e le proprie passioni.

Il servizio civile dura dodici mesi e prevede un rimborso di 433,80 euro mensili per il servizio in Italia più, per l’estero, un’indennità giornaliera da 13 a 15 euro a seconda del paese di destinazione.

Anche Poggio Torriana partecipa quest'anno per la prima volta con due progetti, in collaborazione con altri enti sul territorio.

"Minori Insieme" (ambito scuola e minori) è il progetto redatto insieme all'Unione di Comuni Valmarecchia di Novafeltria (ente capofila) in co-progettazione con “Il Millepiedi” Cooperativa Sociale arl di Rimini, i Comuni di Poggio Torriana, Verucchio e Santarcangelo di Romagna. Il progetto prevede l'impiego di 20 volontari, di cui uno presso l' Asilo Nido "Il Poggio dei bimbi" a Poggio Torriana (via Roma loc. Poggio Berni, 2). La proposta è finalizzata al rafforzamento dei servizi di assistenza domiciliare, scolastica e residenziale nei confronti dei minori con specifiche problematiche, oltre all’ampliamento delle attività di educativa territoriale e animazione nei servizi di aggregazione per ragazzi.

"Giovani in comunicazione" (ambito promozione culturale) è redatto, invece, in partnership dai comuni di Cattolica (capofila), Riccione, Poggio Torriana e l'associazione Volontarimini. Nel progetto è previsto l'impiego di 5 volontari, di cui uno presso il Comune di Poggio Torriana (via Roma loc. Poggio Berni 25) presso i Servizi di Comunicazione e Promozione culturale. Gli obiettivi sono sostenere la creatività giovanile, realizzare attività educative, formative e di socializzazione, coinvolgere i giovani nelle attività della comunità territoriale, far crescere la cultura della cittadinanza attiva.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al servizio civile volontario è il 28 settembre ore 23,59 (ore 18 per la consegna a mano). Per il progetto “Minori insieme”, ma solo per i posti disponibili a Poggio Torriana, è possibile presentare domanda presso l’ufficio protocollo del Comune, aperto lunedì e venerdì dalle 10 alle 13 e mercoledì e sabato dalle 8,30 alle 13 (sabati alterni). In alternativa, le candidature andranno spedite tramite raccomandata o posta elettronica certificata alla sede dell’Unione di Comuni Valmarecchia (piazza Bramante 11, Novafeltria – unione.valmarecchia@legalmail.it). Per il progetto "Giovani in Comunicazione" occorre presentare domanda all’Arci servizio civile di Rimini, con sede presso il grattacielo di viale Principe Amedeo, 11 – interno 21/E.

Giovedì 6 settembre saranno presentati i progetti a Villa Verucchio ore 17:00 presso la Sala Tondini del Centro Civico – Piazza Europa, 1.

Per scaricare la modulistica e partecipare al bando nel Comune di Poggio Torriana visita il sito www.comune.poggiotorriana.rn.it

Maggiori informazioni e approfondimenti su tutti i progetti sono disponibili sui siti www.scelgoilserviziocivile.gov.it, www.arciserviziocivile.gov.it, www.vallemarecchia.it.