Malore in mare, rianimato dal bagnino di salvataggio. Grave in ospedale

Cronaca

Rimini

| 11:22 - 29 Agosto 2018

Momenti di apprensione, mercoledì mattina, sulla riva con un anziano di circa 80 anni che ha accusato un malore in acqua. L'allarme è scattato verso le 11, nei pressi della spiaggia libera zona Bagno 99 a Bellariva, quando l'uomo si è accasciato in acqua. Il bagnino di salvataggio è intervenuto immediatamente e, dopo aver riportato a riva il bagnante, ha praticato il massaggio cardiaco mentre è partita la chiamata che ha fatto accorrere sulla spiaggia i mezzi del 118, un'ambulanza e l'auto medicalizzata. I sanitari hanno stabilizzato l'uomo, per poi trasportarlo con il codice di massima gravità all'Infermi di Rimini.