Consegnato nelle mani del Vicesindaco Gloria Lisi, un defibrillatore per il Cinema Fulgor

Attualità

Rimini

| 11:00 - 29 Agosto 2018

Si tratta di un dono importante, quello fatto ieri mattina dall’ASCOR al Teatro Fulgor, uno strumento di “cardioprotezione” che potrà coprire non solo le emergenze che si potranno presentare all’interno del nuovo contenitore culturale, ma anche quelle su tutta la zona circostante del centro storico. Una dotazione di sicurezza per la salute ed il primo soccorso, che si aggiunge all’impegno, confermato da Elena Zanni, sulla formazione dei propri addetti da parte della società di gestione del cinema, con i corsi di primo soccorso proposti da Rimincuore, presente anch’essa al momento della consegna con Romina Giannini e Luca Berardi.





Sono stati il presidente dell’associazione Nando Piccari ed il Dottor Antonio Destro, Consigliere e consulente Ascor, a consegnare il dono nelle mani del Vicesindaco Gloria Lisi, ricordando di averlo ricevuto, a loro volta, dal Centro Sociale ‘Amici Insieme’, rappresentati al Fulgor dal presidente Giuseppina Sironi e da altri componenti.





“E’ una bella pagina all'insegna della solidarietà - ha sottolineato Gloria Lisi a conclusione dell’incontro - per la quale mi sento in dovere di ringraziare davvero tutti i presenti che si sono resi protagonisti di questo generoso ed importante gesto”.